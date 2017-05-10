Белый дом официально подтвердил встречу Трампа и Лаврова в Вашингтоне

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в среду примет в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, говорится в сообщении пресс-службы американского лидера.

Встреча запланирована на 10.30 по местному времени (17.30 по Киеву) и пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов, следует из расписания главы государства, которое распространила его пресс-служба.

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В среду Лавров в Вашингтоне также проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.