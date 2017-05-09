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    Сенат утвердил Хизер Уилсон министром ВВС США

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    Министр обороны Джеймс Мэттис распространил заявление, в котором отметил опыт Хизер Уилсон на гражданской и военной службе, а также на выборных должностях и в науке.
    Хизер Уилсон
    Фото из открытых источников

    ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенат США утвердил Хизер Уилсон министром военно-воздушных сил, свидетельствуют результаты голосования.

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    За утверждение проголосовали 76 сенаторов, 22 представителя демократов были против.

    Министр обороны Джеймс Мэттис распространил заявление, в котором отметил опыт Уилсон на гражданской и военной службе, а также на выборных должностях и в науке. "Я уверен, что она будет исключительным министром", — сказал Мэттис.

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    Уилсон 56 лет, она выпускница академии ВВС США, в прошлом ученый, член палаты представителей конгресса от Нью-Мексико в 1998-2009 годах. Она также работала в Совете национальной безопасности при президенте Джордже Буше-старшем.

    Министр военно-воздушных сил — гражданский служащий в структуре Пентагона, который подчиняется министру обороны и не входит в состав кабинета США.

    Ранее сообщалось, что Трамп жестко прокомментировал расследование в Сенате США его "связей с РФ". 

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