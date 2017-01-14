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ВВС США уничтожили главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Тема:

Военная кампания в Йемене (215)

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По информации пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, бомбардировка была проведена 8 января, что позволило уничтожить одного из главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".
Удар арабской коалиции в провинции Саада на севере Йемена
REUTERS Naif Rahma

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Один из главарей террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разас был уничтожен в Йемене в результате бомбардировки американских ВВС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

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По его данным, бомбардировка была проведена 8 января.

"Это позволило уничтожить одного из главарей АКАП и в будущем помешать операциям данной группировки в Йемене и регионе в целом", — приводятся слова Кука в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации "Аль-Каида" подорвали в Йемене газопровод, предназначенный для экспорта.

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