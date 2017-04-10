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    Самолет ВВС США подлетел слишком близко к лайнеру Трампа - СМИ

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    Сообщается, что военно-транспортный самолет C-17 Globemaster "появился, когда президентский лайнер готовился к посадке на базе ВВС США "Эндрюс" в штате Мэриленд", экипаж президентского лайнера предпринял меры по изменению курса.
    Истребители ВВС США. Архивное фото
    RIA News Владислав Ушаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Самолет американских ВВС подлетел слишком близко к лайнеру президента США Дональда Трампа, на котором тот возвращался из Флориды в Вашингтон, сообщил в понедельник радиостанция "Голос Америки".

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
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    По его данным, инцидент произошел на подлете к столице в воскресенье вечером. Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster "появился, когда президентский лайнер готовился к посадке на базе ВВС США "Эндрюс" в штате Мэриленд".

    "Экипаж президентского лайнера предпринял меры по изменению курса", — сообщает радио. Уточняется, что нет никаких данных о том, что главе государства и сопровождавшим его людям угрожала какая-либо опасность.

    Журналисты президентского пресс-пула сообщали, что расстоянием между двумя самолетами составило около 300 метров.

    Для сравнения, размах крыльев самолетов Boeing 747-200B, используемых в качестве американского "борта номер один" — около 60 метров, размах крыльев Globemaster — около 52 метров.

    Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа резко вырос после его решения нанести удар по аэродрому в Сирии.

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