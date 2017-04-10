После удара по Сирии рейтинг одобрения Трампа резко вырос – опрос

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Как свидетельствуют данные опроса телеканала CBS News, рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа резко вырос после его решения нанести удар по аэродрому в Сирии.

По данным опроса Gallup, доля довольных деятельностью президента США в конце марта составляла 35%. В настоящее время Трампа поддерживают 43% опрошенных, сообщает CBS News.

Опрос CBS News проводился с 7 по 9 апреля. В исследовании приняли участие более 1 тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Huffington Post и компании YouGov, более половины американцев (51%) поддерживают решение Трампа нанести удар по Сирии. Результаты аналогичного опроса CBS News, свидетельствуют, что президента в этом решении поддерживают 57% респондентов.

В ночь на 7 апреля Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.