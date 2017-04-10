наверх
10.04.201718:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    В мире

    После удара по Сирии рейтинг одобрения Трампа резко вырос – опрос

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (196)

    (обновлено: )13212
    По данным опроса Gallup, доля довольных деятельностью президента США в конце марта составляла 35%. В настоящее время Трампа поддерживают 43% опрошенных.
    Дональд Трамп
    REUTERS Eric Thayer

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Как свидетельствуют данные опроса телеканала CBS News, рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа резко вырос после его решения нанести удар по аэродрому в Сирии.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Томагавк, скальп и химическая атака. Невыученные сирийские уроки

    По данным опроса Gallup, доля довольных деятельностью президента США в конце марта составляла 35%. В настоящее время Трампа поддерживают 43% опрошенных, сообщает CBS News.

    Опрос CBS News проводился с 7 по 9 апреля. В исследовании приняли участие более 1 тысячи респондентов.

    Ранее сообщалось, что, по данным опроса Huffington Post и компании YouGov, более половины американцев (51%) поддерживают решение Трампа нанести удар по Сирии. Результаты аналогичного опроса CBS News, свидетельствуют, что президента в этом решении поддерживают 57% респондентов.

    В ночь на 7 апреля Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Сирийские дети. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Громкие отставки и назначения в Украине