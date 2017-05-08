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    Британский корабль сопровождал российскую подлодку в Ла-Манше

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    Как сообщил командир корабля Somerset Тим Берри, сопровождение иностранных военных кораблей, в данном случае, российской субмарины, "когда они проходят через наши воды, просто является частью усилий по защите нашего островного государства".
    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский военный корабль Somerset сопровождал российскую подводную лодку "Краснодар" во время ее прохождения через пролив Ла-Манш, отделяющий Великобританию от континентальной Европы, говорится в сообщении Королевского ВМС со ссылкой на слова командира Somerset Тима Берри.

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    "Патрулирование моря как в наших водах, так и за их пределами является одной из ключевых задач Королевских ВМС. Сопровождение иностранных военных кораблей, в данном случае, российской субмарины, когда они проходят через наши воды, просто является частью усилий по защите нашего островного государства", — приводятся в сообщении слова Берри.

    Накануне Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии сообщили, что три военных корабля РФ приблизились к латвийским границам.

    Напомним, в конце апреля исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. В пресс-службе дирекции береговой охраны сообщили, что турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, само судно затонуло.

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