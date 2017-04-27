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    В Черном море затонуло российское исследовательское судно

    (обновлено: )26
    По данным ведомства, все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль.
    Шторм
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Исследовательский корабль ЧФ РФ "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с другим кораблем у пролива Босфор, сообщает Минобороны России.

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    Отмечается, что экипаж судна был спасен. 

    "В 11.53 в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" (принадлежность уточняется) получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", — говорится в сообщении. 

    "Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль… Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", — говорится в сообщении.

    В то же время в оборонном ведомстве опровергли информацию агентства "Рейтер" о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля.

    Отмечается, что к месту происшествия прибывает находящееся в 1,5 милях российское судно "Улус-Стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского Флота.

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