Корабли ВМС РФ участвуют в совместных с Японией военных маневрах

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ совместно с японскими силами самообороны в понедельник проводят совместные учения по маневрированию в Японии близ порта Майдзуру, к северу от Киото, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.

По данным посольства, в учениях принимают участие российский большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома". С японской стороны задействованы эсминец-вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути".

"Сейчас в заливе Вакаса идут совместные маневры и учения по связи, и если погода позволит, будут проведены также учения и по поиску и спасению", — говорится в сообщении. Однако сейчас в том районе идет очень сильный снегопад и наблюдается большое волнение на море.

"Если даже на море сами маневры не получится провести, то они будут отработаны по связи", — отметили в посольстве.

Японские корабли были приглашены с ответным визитом во Владивосток. Сроки такого визита будут согласованы в дальнейшем.

Корабли "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в Японию утром 21 января. В ходе визита состоялась встреча моряков с мэром города Майдзуру Рёдзо Татами, состоялись взаимные посещения кораблей, а также спортивные игры между российскими и японскими участниками маневров — они, в частности, играли в волейбол и состязались в перетягивании каната.

Ранее сообщалось, что Южная Корея не приняла предложения США и Японии провести совместные военные учения против подводных лодок КНДР.