наверх
23.01.201705:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    Корабли ВМС РФ участвуют в совместных с Японией военных маневрах

    19
    В учениях принимают участие российский большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома". С японской стороны задействованы эсминец-вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути".
    Большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ совместно с японскими силами самообороны в понедельник проводят совместные учения по маневрированию в Японии близ порта Майдзуру, к северу от Киото, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.

    Учения 137 отдельного батальона морской пехоты под Одессой. Архивное фото
    Facebook Министерства обороны Украины
    Учения ВМС под Одессой: перекрытие дорог и "ледяная каша" на море

    По данным посольства, в учениях принимают участие российский большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома". С японской стороны задействованы эсминец-вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути".

    "Сейчас в заливе Вакаса идут совместные маневры и учения по связи, и если погода позволит, будут проведены также учения и по поиску и спасению", — говорится в сообщении. Однако сейчас в том районе идет очень сильный снегопад и наблюдается большое волнение на море.

    "Если даже на море сами маневры не получится провести, то они будут отработаны по связи", — отметили в посольстве.

    Японские корабли были приглашены с ответным визитом во Владивосток. Сроки такого визита будут согласованы в дальнейшем.

    Корабли "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в Японию утром 21 января. В ходе визита состоялась встреча моряков с мэром города Майдзуру Рёдзо Татами, состоялись взаимные посещения кораблей, а также спортивные игры между российскими и японскими участниками маневров — они, в частности, играли в волейбол и состязались в перетягивании каната.

    Ранее сообщалось, что Южная Корея не приняла предложения США и Японии провести совместные военные учения против подводных лодок КНДР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Торговля фруктами на улицах Киева
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок