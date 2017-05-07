Полицейские в США застрелили подростка с пневматическим пистолетом

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В американском Сан-Диего полицейские застрелили 15-летнего подростка, который угрожал им пневматическим пистолетом, сообщили правоохранители.

Отмечается, что полицейские приняли вызов от анонима, который просил проверить состояние 15-летнего юноши, находящегося у школы Торри Пайнс (Torrey Pines), отметив при этом, что тот не вооружен.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили подростка на парковке перед школой. Когда они вышли из машины, юноша достал пистолет и направил на одного из офицеров, сообщается в релизе.

Полицейские также направили на него свои пистолеты, требуя от юноши бросить оружие. Тот отказался подчиниться приказам полиции, после чего "оба офицера, опасаясь за свою безопасность, выстрелили в молодого человека, неоднократно попав в него".

В результате предварительного расследования удалось выяснить, что человек, сделавший вызов, и был тем самым юношей. Также удалось установить, что он учился в школе, близ которой произошел инцидент.

Напомним, 26 апреля в штате Делавэр на восточном побережье США был застрелен сотрудник полиции.