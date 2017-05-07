наверх
07.05.201707:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полицейские в США застрелили подростка с пневматическим пистолетом

    (обновлено: )5210
    Полицейские приняли вызов от анонима, который просил проверить состояние 15-летнего юноши, находящегося у школы Торри Пайнс, отметив при этом, что тот не вооружен.
    Полиция. Архивное фото
    flickr.com/dcJohn

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В американском Сан-Диего полицейские застрелили 15-летнего подростка, который угрожал им пневматическим пистолетом, сообщили правоохранители.

    Стрельба в Подольском районе Киева. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Стрельба на Вышгородской в Киеве. Кадры с места ЧП

    Отмечается, что полицейские приняли вызов от анонима, который просил проверить состояние 15-летнего юноши, находящегося у школы Торри Пайнс (Torrey Pines), отметив при этом, что тот не вооружен.

    Прибывшие на место правоохранители обнаружили подростка на парковке перед школой. Когда они вышли из машины, юноша достал пистолет и направил на одного из офицеров, сообщается в релизе.

    Полицейские также направили на него свои пистолеты, требуя от юноши бросить оружие. Тот отказался подчиниться приказам полиции, после чего "оба офицера, опасаясь за свою безопасность, выстрелили в молодого человека, неоднократно попав в него".

    В результате предварительного расследования удалось выяснить, что человек, сделавший вызов, и был тем самым юношей. Также удалось установить, что он учился в школе, близ которой произошел инцидент.

    Напомним, 26 апреля в штате Делавэр на восточном побережье США был застрелен сотрудник полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ночное патрулирование Киева
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Диана Гаджиева
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Сергей Шнуров
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Белашко: идея украинских властей свалить все на "попередников" провалилась. Видео
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка