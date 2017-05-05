В Киеве мужчина открыл стрельбу возле кафе: ранен иностранец

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева возле кафе мужчина открыл стрельбу из пистолета, ранив иностранца, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook. На линию "102" обратился охранник кафе, возле которого произошла стрельба. На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления.

Правоохранители опросили очевидцев и потерпевшего.

"Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять. Стрелок с места происшествия скрылся, а его подельника задержали. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги", — отмечают в полиции.

Также сообщается, что полиция изъяла на месте инцидента гильзы и другие вещественные доказательства. Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая были ранены три человека.