наверх
05.05.201716:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве мужчина открыл стрельбу возле кафе: ранен иностранец

    (обновлено: )15230
    Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять.
    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева возле кафе мужчина открыл стрельбу из пистолета, ранив иностранца, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook. На линию "102" обратился охранник кафе, возле которого произошла стрельба. На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления.

    Шествие в честь Дня международной солидарности трудящихся в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первомай в Донецке: не стреляли и прекрасно

    Правоохранители опросили очевидцев и потерпевшего.

    "Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять. Стрелок с места происшествия скрылся, а его подельника задержали. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги", — отмечают в полиции.

    Также сообщается, что полиция изъяла на месте инцидента гильзы и другие вещественные доказательства. Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая были ранены три человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка