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    В США застрелили полицейского, преступник скрылся

    (обновлено: )14
    Инцидент произошел в городе Беар у торгового центра "Wawa". Сотрудника полиции штата доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался.
    Полиция США
    flickr.com/stlphotoblogger

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. В штате Делавэр на восточном побережье США был застрелен сотрудник полиции, сообщает телеканал FoxNews.

    По данным телеканала, инцидент произошел в городе Беар у торгового центра "Wawa". Сотрудника полиции штата доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался.

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    Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск.

    Напомним, 19 апреля студент был убит выстрелом в голову в ходе акции протеста в Каракасе.

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