В США застрелили полицейского, преступник скрылся

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. В штате Делавэр на восточном побережье США был застрелен сотрудник полиции, сообщает телеканал FoxNews.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Беар у торгового центра "Wawa". Сотрудника полиции штата доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался.

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Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск.

Напомним, 19 апреля студент был убит выстрелом в голову в ходе акции протеста в Каракасе.