Во время демонстрации в столице Венесуэлы застрелили студента

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Студент был убит выстрелом в голову в ходе акции протеста в Каракасе в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на службы безопасности.

Протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

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По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе манифестаций погибли шесть человек, были задержаны 470 манифестантов, из них 188 остаются под стражей, остальных освободили.