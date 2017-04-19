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    Во время демонстрации в столице Венесуэлы застрелили студента

    (обновлено: )17
    По информации СМИ, в результате продолжающихся с 4 апреля столкновений с силами правопорядка погибли шесть человек, были задержаны 470 манифестантов, из них 188 остаются под стражей.
    Массовые протесты в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Студент был убит выстрелом в голову в ходе акции протеста в Каракасе в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на службы безопасности.

    Протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

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    По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе манифестаций погибли шесть человек, были задержаны 470 манифестантов, из них 188 остаются под стражей, остальных освободили.

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