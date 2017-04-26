Глава набсовета "Киевгорстроя" попал в "разборки" со стрельбой - полиция

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Васильковские полицейские задержали участников конфликта, которые на территории пожарной части города Васильков устроили "разборки" со стрельбой. Один из них оказался председателем наблюдательного совета "Киевгорстроя" Владимиром Слончаком, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Ранее пресс-служба "Киевгорстроя" сообщила, что на Владимира Слончака было совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение.

"Выяснилось, что 24 апреля поздно вечером на дороге из столицы в город Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части города Васильков, где устроили "разборки" с оружием", — говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал находившийся недалеко наряд полиции охраны.

"Сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование на ступень получения телесных повреждений. Оружие и автомобили у них изъяты", — уточнили в полиции.

По данному факту следователями Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действий каждого участника события.