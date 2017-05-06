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    Столтенберг прокомментировал возможность участия солдат НАТО в сирийской войне

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (271)

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    Генсек подчеркнул, что "участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ждет". При этом он не исключил увеличения количества солдат, которые с января обучают иракских военных, борющихся с ИГ.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил участие солдат альянса в войне в Сирии.

    Журнал Spiegel отмечает, что на встрече послов НАТО в минувшую среду США четко дали понять союзникам, что ожидают от них формального присоединения к международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
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    "Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ждет, и это не обсуждается", — сказал генсек в интервью Spiegel.

    При этом он не исключил увеличения количества солдат, которые с января обучают иракских военных, борющихся с ИГ. "Обучение местных бойцов – как в Ираке и Афганистане – на мой взгляд, лучшее оружие для борьбы с террором", — полагает Столтенберг.

    По его словам, альянс также рассматривает возможность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS не только для разведки, но и для того, чтобы лучше управлять самолетами коалиции в сирийском воздушном пространстве.

    "Возможно, мы еще больше задействуем самолеты AWACS над Турцией", — добавил генсек.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия.

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    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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    ​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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