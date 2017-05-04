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    США обвинили Россию в "постоянных агрессивных действиях" в Восточной Европе

    (обновлено: )4201
    Глава Командования специальными операциями ВС США выразил уверенность в "позитивном эффекте" американской программы по поддержке европейских союзников по НАТО.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Глава Командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас заявил, что действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер".

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В ходе слушаний в сенатском комитет по делам вооруженных сил его председатель республиканец Джон Маккейн спросил генерала, "увеличилось или уменьшилось количество провокационных действий РФ в Восточной Европе".

    "Агрессивные действия РФ носят постоянный характер", — ответил Томас.

    Он также выразил уверенность в "позитивном эффекте" американской программы по поддержке европейских союзников по НАТО.

    Как сообщалось ранее, новый проект бюджета США на 2017 финансовый год, который одобрила палата представителей конгресса, подразумевает выделение средств на борьбу с влиянием РФ на выборы.

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