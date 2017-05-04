США обвинили Россию в "постоянных агрессивных действиях" в Восточной Европе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Глава Командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас заявил, что действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер".

В ходе слушаний в сенатском комитет по делам вооруженных сил его председатель республиканец Джон Маккейн спросил генерала, "увеличилось или уменьшилось количество провокационных действий РФ в Восточной Европе".

"Агрессивные действия РФ носят постоянный характер", — ответил Томас.

Он также выразил уверенность в "позитивном эффекте" американской программы по поддержке европейских союзников по НАТО.

Как сообщалось ранее, новый проект бюджета США на 2017 финансовый год, который одобрила палата представителей конгресса, подразумевает выделение средств на борьбу с влиянием РФ на выборы.