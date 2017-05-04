Новый проект бюджета США расширяет программы по борьбе с влиянием России

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Новый проект бюджета США на 2017 финансовый год, который в среду одобрила палата представителей конгресса, подразумевает выделение средств на борьбу с влиянием РФ на выборы.

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Документ, рассчитанный в общей сложности на 1,1 триллиона долларов, в частности, предусматривает финансирование разведывательных программ. Кроме того, речь в нем идет о необходимости выполнения Москвой договора об Открытом небе, передает агентство Associated Press.

Наряду с этим, проект бюджета предполагает обязательную оценку разведывательной информации по поводу узников военной тюрьмы в Гуантанамо, которые передаются другим странам.

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

В свою очередь, комментируя заявления экс-госсекретаря и одного из кандидатов Хиллари Клинтон о вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.