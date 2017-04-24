Тиллерсон: ситуация в Украине мешает улучшению отношений США и РФ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил президента Украины Петра Порошенко в телефонном разговоре, что ситуация в Украине мешает улучшению отношений США и России, а также что санкции Вашингтона против Москвы останутся в силе до "возвращения Крыма и полной реализации минских соглашений", заявил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

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"Госсекретарь Тиллерсон позвонил сегодня украинскому президенту Петру Порошенко, чтобы обсудить свою недавнюю поездку в Москву и свой сигнал российскому руководству, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, российские действия на Восточной Украине остаются препятствием. Госсекретарь подчеркнул важность того, чтобы Украина продолжала добиваться прогресса по реформам и борьбе с коррупцией", — говорится в заявлении Тонера. Россия неоднократно опровергала обвинения США в участии в конфликте на востоке Украины, заявляла, что она к нему непричастна и заинтересована в его скорейшем разрешении.

Тиллерсон и Порошенко согласились в том, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет важную роль в Украине и что все стороны, в особенности ополченцы, должны реализовывать минские соглашения, заявил Тонер.

"Госсекретарь Тиллерсон вновь подчеркнул твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и не реализует полностью свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", — добавил Тонер.

Также Тиллерсон принял соболезнования Порошенко в связи с гибелью американского гражданина во время взрыва автомобиля миссии ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате чего один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

Генеральный секретарь организации Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии в Украине.