США не ставили в известность РФ об ударе по Афганистану - МИД РФ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. США не ставили в известность РФ об ударе по Афганистану, когда сбросили "мать всех бомб", заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Нет", — ответил Кабулов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.