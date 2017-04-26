наверх
26.04.201718:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    США не ставили в известность РФ об ударе по Афганистану - МИД РФ

    (обновлено: )10920
    Представитель российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов сообщил, что применяя сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане, США не ставили РФ в известность.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. США не ставили в известность РФ об ударе по Афганистану, когда сбросили "мать всех бомб", заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов на полях Московской конференции по международной безопасности.

    Пентагон опубликовал видео удара США «матерью всех бомб» в Афганистане
    канал RT на
    Обнародовано видео удара США "матерью всех бомб" в Афганистане

    "Нет", — ответил Кабулов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

    Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Борис Грызлов. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Президент Франции Франсуа Олланд выступает на саммите Европейского Союза в Брюсселе
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?