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    Тереза Мэй попросила королеву о роспуске британского парламента

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    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьер-министра.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду согласно церемониальному протоколу попросила королеву Елизавету II о роспуске парламента в преддверии всеобщих выборов, передает телеканал Sky News.

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    "Я попросила о роспуске парламента… Через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьер-министра“, — сказала Мэй журналистам в среду.

    Королева, в свою очередь, передала премьеру так называемую "королевскую декларацию", в которой указана дата роспуска парламента, дата проведения выборов, а также дата начала работы нового состава парламента.

    Мэй ранее обещала, что выборов до 2020 года в Великобритании не будет, но затем предложила провести досрочное голосование 8 июня; парламент это предложение поддержал. Смену политической позиции премьер объяснила потребностью в единении британского общества в свете предстоящих переговоров по выходу страны из Европейского союза.

    Согласно британскому законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Поскольку выборы назначены на 8 июня, четверг, роспуск парламента произошел в 0.00 среды 3 мая.

    Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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