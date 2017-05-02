КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Громкий взрыв произошел в финансовом районе Торонто в Канаде, сильное задымление вызвало нарушения в движении автомобилей и метрополитена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

— mike amsterdam (@plutoisnumber9) 1 травня 2017 р.

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Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто.По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.

По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. В результате инцидента никто не пострадал.

@CBCToronto Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто

Ранее сообщалось, что в Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.