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    Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто

    (обновлено: )81
    Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто. По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.
    Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто
    @CBCToronto

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Громкий взрыв произошел в финансовом районе Торонто в Канаде, сильное задымление вызвало нарушения в движении автомобилей и метрополитена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто.По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.

    По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. В результате инцидента никто не пострадал.

    @CBCToronto
    Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто

    Ранее сообщалось, что в Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.

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