наверх
29.04.201713:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Китай высказался о размещении американской системы ПРО в Южной Корее

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (351)

    (обновлено: )5310
    Министр иностранных дел Китая Ван И призвал ООН "быть преверженцами пути диалога и переговоров". По его словам, демонстрация силы не решает проблему, а приводит только к большим катастрофам.
    Министр иностранных дел Китая Ван И
    Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Китай поддерживает немедленную денуклеаризацию Корейского полуострова и проведение мирных переговоров, однако решительно выступает против размещения американской системы ПРО в Южной Корее.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    Об этом заявил во время специального заседания Совбеза ООН относительно ситуации в КНДР министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает собственный корреспондент "Укринформ".

    "Прежде всего, необходимо сохранить приверженность целям денуклеаризации, которые являются основополагающей предпосылкой долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове. Это также позволит обеспечить режим нераспространения", — заявил глава китайской дипломатии.

    Он подчеркнул, что позиция Пекина против разработок ядерного оружия в Северной Корее непреклонная: "Мы настойчиво призываем КНДР отказаться от этого".

    Кроме того, представитель Китая призвал ООН "быть преверженцами пути диалога и переговоров". Он подчеркнул, что демонстрация силы не решает проблему, а приводит только к большим катастрофам.

    Ранее в министерстве обороны Южной Кореи сообщали, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?