Китай высказался о размещении американской системы ПРО в Южной Корее

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Китай поддерживает немедленную денуклеаризацию Корейского полуострова и проведение мирных переговоров, однако решительно выступает против размещения американской системы ПРО в Южной Корее.

Об этом заявил во время специального заседания Совбеза ООН относительно ситуации в КНДР министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает собственный корреспондент "Укринформ".

"Прежде всего, необходимо сохранить приверженность целям денуклеаризации, которые являются основополагающей предпосылкой долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове. Это также позволит обеспечить режим нераспространения", — заявил глава китайской дипломатии.

Он подчеркнул, что позиция Пекина против разработок ядерного оружия в Северной Корее непреклонная: "Мы настойчиво призываем КНДР отказаться от этого".

Кроме того, представитель Китая призвал ООН "быть преверженцами пути диалога и переговоров". Он подчеркнул, что демонстрация силы не решает проблему, а приводит только к большим катастрофам.

Ранее в министерстве обороны Южной Кореи сообщали, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США.