Южная Корея ответила на требование Трампа заплатить за систему ПРО THAAD

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США, сообщило агентство Ренхап со ссылкой заявление министерства обороны Южной Кореи.

В обнародованном в пятницу заявлении говорится, что никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет, бремя по установке и эксплуатации THAAD должны нести США.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

США объясняют размещение системы THAAD в Южной Корее ракетной угрозой со стороны КНДР. Эти действия уже вызвали серьезную обеспокоенность Китая и России.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях прежде, пригрозила США ядерным ударом.