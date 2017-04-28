наверх
28.04.201707:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Южная Корея ответила на требование Трампа заплатить за систему ПРО THAAD

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (344)

    (обновлено: )10510
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD. В корейском оборонном ведомстве отметили, что бремя по установке и эксплуатации THAAD должны нести США.
    Флаг Южной Кореи
    flickr.com/ Jonathan Tommy

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США, сообщило агентство Ренхап со ссылкой заявление министерства обороны Южной Кореи.

    В обнародованном в пятницу заявлении говорится, что никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет, бремя по установке и эксплуатации THAAD должны нести США.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Агрессия США. Трамп играет мышцами - Воля

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD.

    В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

    США объясняют размещение системы THAAD в Южной Корее ракетной угрозой со стороны КНДР. Эти действия уже вызвали серьезную обеспокоенность Китая и России.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    Читайте также: Большая игра. Трамп послал мощный сигнал Китаю – политолог

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях прежде, пригрозила США ядерным ударом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?