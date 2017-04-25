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    В США возле Капитолия задержаны активисты, курившие марихуану на митинге

    (обновлено: )3610
    Как отмечается, активисты призывали Конгресс США рассмотреть законопроект "HR 1227", который позволит убрать марихуану из списка контролируемых веществ.
    Возле Капитолия задержали активистов, куривших марихуану на митинге в поддержку ее легализации
    REUTERS Yuri Gripas

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В США на Капитолийском холме полиция задержала активистов, которые во время митинга, посвященного легализации марихуаны, курили каннабис. Активисты призывали Конгресс США рассмотреть законопроект "HR 1227", который позволит убрать марихуану из списка контролируемых веществ.

    REUTERS Yuri Gripas
    Возле Капитолия задержали активистов, куривших марихуану на митинге в поддержку ее легализации

    Законопроект внес на рассмотрение Конгресса законодатель- республиканец из Вирджинии Томас Гарретт.

    В конце марта произошла стрельба близ Капитолия. Водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских. Полиция открыла стрельбу.

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