В США возле Капитолия задержаны активисты, курившие марихуану на митинге

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В США на Капитолийском холме полиция задержала активистов, которые во время митинга, посвященного легализации марихуаны, курили каннабис. Активисты призывали Конгресс США рассмотреть законопроект "HR 1227", который позволит убрать марихуану из списка контролируемых веществ.

REUTERS Yuri Gripas Возле Капитолия задержали активистов, куривших марихуану на митинге в поддержку ее легализации

Законопроект внес на рассмотрение Конгресса законодатель- республиканец из Вирджинии Томас Гарретт.

В конце марта произошла стрельба близ Капитолия. Водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских. Полиция открыла стрельбу.