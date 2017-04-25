Молчанов: нормандский формат даст результат после присоединения США

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Подрыв автомобиля с наблюдателем ОБСЕ еще раз доказал, что в зоне проведения АТО крайне необходима миротворческая международная миссия под эгидой ООН. Такое мнение выразила вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что считает подрыв автомобиля ОБСЕ актом запугивания представителей миссии с целью остановить ее работу. Также Геращенко выразила соболезнования семье погибшего, руководству организации ОБСЕ и миссии ОБСЕ.

Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что миссия не прекратит выполнять свой мандат. Также он подчеркнул, что ОБСЕ требует привлечь к ответственности виновных за взрыв автомобиля.

Перспективы введения миротворцев на Донбасс проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

Как бы вы оценили роль ОБСЕ на востоке Украины?

– Их роль символическая, потому что миссия ОБСЕ носит сугубо мониторинговый характер. Они просто ездят вдоль линии разграничения по населенным пунктам и фиксируют все, что там творится.

То есть они не имеют никакого влияния и не могут пресекать никакие обстрелы или провокации. Они просто это фиксируют и выкладывают свои отчеты на сайт ОБСЕ. Оттуда информацию берут как украинский МИД, так и иностранные МИДы.

Поэтому на сегодняшний день я бы сказал, что миссия ОБСЕ минимально способствует тому, чтобы мы не скатывались до эскалации конфликта. То есть говорить, что она вообще ничего не делает, тоже нельзя. Но и толку от неё на сегодняшний день тоже достаточно мало.

Могла бы СММ ОБСЕ сделать что-то больше?

– С нынешним мандатом – нет. Потому что не предусмотрено, чтобы они имели какие-то полномочия по влиянию, разоружению или разминированию. Они же ездят только днем, если что-то происходит ночью – они даже не знают. Поэтому тут надо расширять мандат и наделять их большими полномочиями.

Но пойдут ли на это страны-участники ОБСЕ – это тоже большой вопрос.

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Ирина Геращенко заявила о возможности введения миротворческой миссии на Донбасс. Как расценивать это заявление и какие шансы?

– Касательно международной миссии ООН, а не ОБСЕ, это не новая инициатива. Она периодически всплывает в информационном пространстве.

Первым это предложил "Оппозиционный блок" еще несколько лет назад, чтобы ввести миротворческую миссию, контингент ООН, так называемые "голубые каски", для того чтобы мы смогли хотя бы сохранить жизни как мирных гражданских, так и военных.

Миротворческая миссия способствовала бы если не урегулированию конфликта, то по крайней мере мы бы перестали терять наших соотечественников. И в воскресенье этот вопрос, исходя из трагической смерти представителя ОБСЕ, поднимался в разговоре между Петром Порошенко и Рексом Тиллерсоном.

То есть мы видим, что возможно вчерашняя трагедия сыграет какую-то положительную роль для того, чтобы действительно этот вопрос от инициатив перешел в плоскость выполнения. Хотя действительно, как показывает практика и статут ООН, её имплементация будет достаточно сложной, если Россия будет это решение блокировать.

Возможно ли появление миротворческой миссии?

– Вполне возможно, но мы упремся в ключевой вопрос, где она будет работать, если Украина постоянно настаивает, чтобы ей дали доступ к границе.

Я так понимаю, что мы будем требовать, чтобы миротворцы стали на границе Украины и России. То есть там, где мы не контролируем эту границу. Россия может настаивать на том, чтобы они были на линии разграничения, на которой происходят обстрелы. Поэтому мне кажется, сама идея достаточно инновационная и прогрессивна.

Можно рассчитывать на то, что от нынешних разговоров до непосредственно появления первых "голубых касок" пройдет нескольких лет. В первую очередь действительно изменится только то, что сократится количество обстрелов, если не прекратится полностью и мы перестанем нести потери.

Именно миротворческая миссия ООН представляет собой военный контингент, который имеет полное вооружение вплоть до авиации, как это применяется в определенных африканских странах. Поэтому они имеют полное право на применение оружия и силы для подавления очагов. Это полноценная военная структура, которая может навести порядок. Это показывает мировая практика.

По вашему мнению, нормандский формат выглядит перспективным или его необходимо менять, чтобы добиться каких-то реальных договоренностей?

– Уже прошло два с половиной года с первой встречи нормандской четверки. Мы видим, что в целом она неполноценна и наверное в первую очередь её надо расширять за счет привлечения одного из ключевых мировых игроков, это США.

То есть, действительно не хватает представителей США, чтобы можно было более весомо договариваться касательно урегулирования конфликта на Донбассе. Потому что предложения Франции и Германии не слышат ни в Киеве, ни в Москве.

Каковы шансы, что американская сторона присоединится к нормандскому формату?

– Вероятность достаточно большая, потому что в Белом Доме уже намекали, что они в целом не против подключиться к этому вопросу. На фоне того, что в этом году во Франции и в Германии выборы, им будет абсолютно не до нормандского формата и не до встреч касательно украинских проблем. Они заняты внутриполитическими своими вопросами.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в поминальные дни два кладбища в Донецке будут закрыты из-за боевых действий.