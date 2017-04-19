Перемирие в зоне АТО: "нормандская четверка" пока бесполезна - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Лидеры стран "нормандской четверки" 17 апреля обсудили ситуацию на Донбассе. Разговор состоялся в телефонном режиме. Как стало известно, украинский президент Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин обсудили продолжение режима тишины на Донбассе. Также они призвали активизировать усилия для освобождения и обмена пленных по принципу "всех на всех".

Перспективность телефонных переговоров "нормандской четверки" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Сазонов.

Насколько действенны такие телефонные переговоры лидеров стран "нормандской четверки"? Что это даст?

— Поскольку они обсуждают продолжение режима тишины, это с самого начала выглядит спектаклем. Потому что никакого режима тишины на самом деле нет. Обстрелы продолжаются каждый день. Украина старается не отвечать, но боевики не соблюдали режим тишины практически никогда. То есть говорить о каком-то продолжении того, чего нет, это само по себе нелепо. Но переговоры нужны. Я думаю, что нужно подключать к ним США и Великобританию. От этого вырастет их статус, и давление на Россию будет сильнее. Тогда это произведет какой-то эффект.

А США, Великобритания как-то проявляют свое желание подключиться к этим переговорам?

— Великобритания давно выражает готовность принять участие в переговорах. США при Обаме старались как-то дистанцироваться, но сейчас там другой президент, Трамп, гораздо более жесткий человек. И он, как справедливо замечают коллеги, он не ведет переговоров с директором бензоколонки, которой считает Россию, он говорит, что тот должен сделать. То есть их участие, конечно, необходимо, и должна Украина их приглашать, потому что это в украинских интересах. Россия, безусловно, будет сопротивляться.

От телефонного разговора будет практический результат?

— После Будапештского меморандума мы знаем цену всем этим меморандумам. То есть на самом деле, ситуация определяется практическими интересами, бумага в данном случае ничего не стоит. Дело в том, что на оккупированных территориях идут определенные процессы сейчас очень серьезные.

О каких процессах вы говорите?

— Там два очень серьезных процесса. На завтра запланирован большой митинг протеста шахтеров. После захвата предприятий, после захвата шахт, которые были зарегистрированы в Украине, которые боевики называют национализацией, работа пропала. То есть расчет был простой, что либо заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками по поводу поставок угля коксующегося и антрацитов, в частности, как Краснодонуголь захваченный, он же крупнейший поставщик был коксующегося угля в Украину. Украина на это не пошла. И был проект — поставлять этот уголь через Россию якобы как российский. Но Украина будет проводить химическую экспертизу, и если это уголь из ОРДЛО, его будут просто конфисковать. И поэтому шахтам нет смысла работать. Этот уголь некуда девать. И шахтеры выходят на акции протеста. Поэтому, скорее всего, там пленных, заложников станет больше в ближайшее же время. Это первый процесс.

А второй процесс — этих шахтеров сейчас хотят призвать на так называемые военные сборы резервистов на три недели, после 20 апреля где-то это начнется. ДНР комплектуется. Это тоже косвенный сигнал, это ответ на форум по безопасности, который прошел в Киеве. Украина пригласила премьеров стран Балтии, представителей Польши, то есть тех, кто понимают реально российскую угрозу. И там достаточно сильно звучали заявления достаточно острые. И Яценюк предложил очень интересный формат "НАТО Плюс", Украина — партнер НАТО. И, скорее всего, это предложение встретит понимание в США, и, соответственно, встретит понимание в НАТО. Потому что США все-таки в НАТО делают погоду. И ДНР поэтом проводит мобилизацию, проводит тренировки резервистов, чтобы ответить как-то на усиление украинских позиций. Вот эти два процесса, в принципе, в ДНР и в ЛНР так называемых сейчас самые основные. Это безработица после захвата предприятий и призыв резервистов.

Учитывая то, что очень близки выборы во Франции, Германии, может ли измениться сам "нормандский формат"? РИА Новости | Перейти в фотобанк "Нормандский формат", ЛНР и ДНР после письма Януковича

— Конечно, представители Германии и Франции хотят ускорить его, потому что им своим избирателям хочется показать, что они успешно и мирно решают конфликт. Поэтому они будут пытаться его ускорять, но у них мало рычагов давления на Россию. То есть остаются только санкции. Был вариант давления на Украину. То есть почему нам так долго не давали этот безвиз? Потому что требовали, чтобы мы согласились на российские условия провести выборы в ОРДЛО, фактически, под контролем российских военных. Украина не согласилась, уперлась, и спасибо большое так называемой "партии войны" в ВР, которые категорически на это не пошли, и теперь, в принципе, процесс затягивается. То есть я думаю, он сдвинется с места после появления новых участников — США и Великобритании. Возможно, Польши.

А смена представителей в "нормандском формате" после выборов во Франции и Германии может повлиять на процесс?

— Принципиально — нет. Потому что есть интересы Украины есть интересы России, и есть интересы Европы и США. Интересы по большому счету не меняются. То есть смена представителей, смена власти в одной стране или даже в двух, по большому счету, не влияет на общую ситуацию. Мы хотим вернуть нашу территорию на наших условиях, Россия хочет ее нам всунуть обратно с особым статусом. Все. Это принципиально не разрешимо. Компромисс тут практически невозможен.

Напомним, эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире Голоса Столицы заявил, что в переговорах по конфликту на Донбассе нужно меньше обращать внимание на Европу и США.