Будущее Турции и "нормандского формата" по Украине. Мнение Кирюхина

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Турция 16 апреля проголосовала за внесение изменений в конституцию страны, которые наделяют президента Реджепа Тайипа Эрдогана почти неограниченной властью. За это проголосовали чуть больше 51% турецких избирателей.

Другая часть турок, которая была против полноты власти президента, сейчас устраивает массовые акции протеста, утверждая, что результаты плебисцита были сфальсифицированы.

Несколько международных организаций, среди которых и ОБСЕ, утверждают, что турецкий референдум не отвечал демократическим стандартам, и заявили о возможной подтасовке 2,5 миллионов голосов.

В ответ президент Турции заявил, что ему все равно, что думает Европа о турецком референдуме.

"Все дискуссии о конституционном референдуме закончены", — подчеркнул Эрдоган.

Дальнейшие отношения ЕС с Анкарой министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальном саммите на Мальте, на следующей неделе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Лидеры стран "нормандской четверки" — президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин - провели телефонный разговор.

Стороны еще раз подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и политических аспектов урегулирования на Донбассе, подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия.

Последний раз лидеры "нормандской четверки" собирались на встречу осенью 2016 года. Впрочем, никаких результатов тогда переговоры не дали.

Эти и другие ключевые события понедельника, 18 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕФЕРЕНДУМА В ТУРЦИИ

Европейские политики в подавляющем большинстве негативно отреагировали на итоги референдума в Турции. Вот сейчас собираются министры стран-участниц ЕС. Услышим очередной протест?

— Прежде всего, важно то, что Трамп уже разговаривал с Эрдоганом по телефону и поздравил. На самом деле, это более важно, чем опасения или какие-то беспокойства, которые начали выражать главы европейских государств.

Вот это уже сигнал, и для многих стран ЕС это очень важный сигнал, относительно того как они будут строить свои отношения с Анкарой, после проведения этого референдума.

Может, европейцы свое отношение к референдуму пересмотрят теперь?

— Скорее, не столько пересмотрят отношение, сколько они могут быть осторожными в выводах, которые они сделают на этом основании. Потому что очевидно, что Турция является важным партнером ЕС в плане разрешения ближневосточного кризиса. И мы знаем те кредиты, которые выделял ЕС Турции для обустройства беженцев.

Фактически у Турции сейчас мощный ресурс влияния на ситуацию в ЕС путем открытия или закрытия шлюза с беженцами. И понятно, что у ЕС довольно мало рычагов влияния на внутритурецкую ситуацию.

Сказали, что могут остановить процесс европейской интеграции.

— Это то, чем на самом деле меньше всего можно испугать на сегодняшний день Турцию, поскольку, по моему мнению, этот референдум, те процессы, которые произошли в последнее время в Турции, это как раз является результатом того, что де-факто процесс европейской интеграции Турции уже давно остановлен.

Потому что мы помним, что Эрдоган, партия "Справедливость и развитие" победила на выборах еще в 2002 году впервые, и с тех пор Турция предпринимала очень большие усилия для того, чтобы присоединиться к ЕС. И мощным адвокатом Турции в этом вопросе были США.

Если мы вспомним, даже на встрече с лидерами европейских государств Барак Обама в свое время неоднократно высказывался в пользу того, чтобы ЕС открывал свои двери Турции, более тесно с ней сотрудничал. Но вследствие целого ряда обстоятельств уже несколько лет как стало очевидно, что процесс интеграции Турции как государства в европейские структуры бесперспективен. И во многом вот эта реакция Турции — следствие того, что Турции пришлось как-то самоопределяться в этой ситуации.

Фактически этот референдум очень интересен своими показателями, а именно — расколом. Эрдоган победил, но как мы знаем, победил не очень уверенно, это неуверенная победа: 51 против 48. И против расширения полномочий главы государства выступили столицы, крупные города, курдские регионы, и самое главное — восточные регионы Турции, наиболее такие проевропейские части региона.

Как будет учитываться то, что половина населения проголосовала против, и вышли на улицы с акциями протеста?

— Да, они сейчас на улицах, турки умеют протестовать. На самом деле, серьезные эксперты сейчас воздерживаются от четких прогнозов, потому что турецкая политика — это очень особый регион, очень отличный от европейской политики, не совсем понятно, как будет и будет ли вообще Эрдоган искать диалог с той половиной турецкого общества.

По характеру вот такого харизматичного лидера не похоже, что он будет искать диалог, а, скорее, будет использовать имеющиеся у него силовые ресурсы для реализации.

Реакция Эрдогана на критику европейских политиков в отношении недемократичности хода проведения этого референдума была довольно спокойной. Чем это объясняется?

— Турция — достаточно сильное в экономическом и военном отношении государство. Это самодостаточное государство, в принципе, имперский дух у него сохранился, и сейчас Эрдоган, апеллируя к национальному достоинству государства, фактически вот так пикируясь с европейскими контрагентами, играет на чувствах имперской гордости, которая сохранилась у значительной части населения, и это имеет поддержку.

Кстати, "за", позитивно на референдуме проголосовала центральная часть Турции, это горные районы, деревни и большей частью турки, которые проживают в странах ЕС. И в этой ситуации Эрдоган выступает как харизматичный национальный лидер.

После провала переворота летом прошлого года, военного переворота началась внутренняя трансформация политического режима Турции и, похоже, она идет по модели так называемой плебисцитарной демократии, как обозначает это в политической науке.

Речь идет о том, что есть сильный, харизматический лидер и есть народ, к которому он апеллирует, которого он ведет, а между ними вот эта прослойка бюрократии, политических институтов они, оказывается, малозначимы, поскольку лидер выступает защитником народа перед бюрократией и перед вот этими политическими институтами, коррумпированными часто и т.д.

Такая модель есть во многих странах мира, фактически Белоруссия, Россия — там именно такие модели устанавливаются. Во многом Трампа обвиняют в том, что он точно также, критикуя истеблишмент, пытается выступить представителем интересов народа, простого народа против элит, против коррумпированных чиновников и т.д.

Эрдоган делает то же самое: пытается выступить выразителем интересов народа, реализатором его воли, которую он выразил на референдуме, против институтов, прежде всего, против такого института, как армия. Главным проигравшим по результатам этого референдума являются турецкие военные.

Турция как она создавалась Ататюрком - это светское государство, где очень большую роль играла армия. Она выступала таким стабилизационным фактором, военные несколько раз делали там перевороты, но, тем не менее, они обеспечивали стабильность и светскость, и ориентацию.

Возвращение смертной казни возможно? Канал Ruptly TV на Youtube Ликование Стамбула в связи с результатами референдума в Турции

— Очевидно, что это может быть темой диалога с ЕС. Эта тема очень важная для ЕС — недопущение введения смертной казни, и может быть предметом для торгов: хорошо, мол, мы не будем активизировать этот вопрос в обмен — вы закрываете глаза на все остальное. Может быть, это тоже заранее вброс для ЕС.

О ВИЗИТЕ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Какие могут быть последствия двухдневного визита президента Петра Порошенко в Лондон?

— Надо будет посмотреть, с какими конкретно чиновниками, какими именно министрами будет проходить встреча. Поскольку списка пока не представлено, будет ли это экономический блок представлен, и если да, то какие вопросы будут обсуждаться.

Украина нуждается в финансовой поддержке, кроме прочего, и в инвестициях, в конце концов, поэтому тоже вопрос, будет ли там экономическая составляющая, экономические вопросы, пока этого неизвестно.

Но наиболее важно то, что Великобритания является, пожалуй, одним из наиболее последовательных из европейских стран сторонников такой жесткой поддержки Украины в этом конфликте, который сейчас происходит на Востоке. И Великобритания — очень важный член НАТО, поэтому, я думаю, военно-техническое сотрудничество Украины и НАТО через, в частности, отношения между Киевом и Лондоном, это будет, пожалуй, одной из главных тем переговоров.

И наконец, третья составляющая — это общая политическая поддержка. Поддержка на международном уровне, которая возникает, поскольку в связи с постепенным выходом Британии из ЕС, она все больше обособляется в своей внешней политике. И Великобритания всегда немножко сторонилась общеевропейских тенденций, а сейчас она в связи с выходом из ЕС четко заявляет свою самостоятельную внешнюю политику.

И в этом отношении Украине необходимо теперь выстраивать собственные новые отношения с Великобританией, как с государством, которое выходит из ЕС и становится самостоятельным игроком.

Прежде, когда министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон был в Украине, он предлагал свои услуги для урегулирования конфликта на Донбассе. Может Великобритания подключиться к "нормандскому формату" или более активно участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе? И насколько это нужно сейчас Украине?

— Очевидно, что Украина сейчас ищет максимально международную поддержку на всех уровнях и где только возможно, и президент это системно осуществляет во время своих международных визитов.

Другой вопрос, если мы говорим конкретно о подключении к "нормандскому формату", вряд ли этот вопрос вообще разрешим в рамках украино-британского диалога, поскольку это предполагает участие Франции, Германии и России, они все должны согласовать, и мы не видели сигналов, что они готовы дать еще один стул…

США тоже не входят в "нормандский формат".

— Да, но они остаются важным игроком, и до недавнего времени действовала комиссия Нуланд-Сурков, которая была фактически параллельным каналом "нормандскому формату", косвенно подключая США к этому формату. Сейчас этой комиссии не существует, но, очевидно, будут искаться какие-то новые формы сотрудничества по украинскому вопросу между США и Россией. Так вот, пока Британию никто не приглашал.

О ПЕРСПЕКТИВАХ "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"



В "нормандском формате" новый толчок, новый импульс случится после проведения выборов во Франции, Германии?

— Без сомнения, результаты выборов скажутся на повестке дня, на том, как будут решаться вопросы, в частности, уже сказались результаты американских выборов. Через неделю пройдут выборы во Франции. Но, я думаю, наиболее вероятный кандидат на пост президента Франции будет продолжать предыдущую линию, если не будет никаких неожиданностей.

Специфика такова, что альтернативы "нормандскому формату" сегодня не существует. Очевидно, что есть группа стран, которые прямо или косвенно вовлечены в украинский вопрос. Они чувствуют свою причастность к этому, кроме самой Украины, это, конечно же, Россия, Франция, Германия и США. И нужны площадки, на которых будут вестись какие-то переговоры для выхода из, во многом тупиковой ситуации, в которой мы сегодня оказались.

Альтернативные варианты — это отсутствие переговоров и возобновление боевых действий, не дай бог. Это тот вариант, который, очевидно, меньше всего устраивает и Украину, я думаю, и меньше всего устраивает ЕС: война на границе с Европой сегодня мало кому интересна. Я думаю, что именно потому, что нет никаких альтернатив, нет альтернативы "Минску".

Отдельная когорта украинских экспертов апеллируют к Будапештскому меморандуму и говорят, что Минские соглашения не выполняются. И сейчас в контексте поездки Порошенко в Великобританию об этом вновь заговорили, что нужно напомнить Терезе Мей, что Великобритания была гарантом безопасности Украины согласно Будапештского меморандума. Голос Столицы Перемирие в зоне АТО: "нормандская четверка" пока бесполезна - эксперт

— Мы видим, что сам по себе Будапештский меморандум не обеспечил украинской безопасности. Тем не менее, наши контрагенты по этому Будапештскому меморандуму оказывают нам поддержку в плане перевооружения армии, поддержки инструкторами, и даже военно-техническая поддержка нам все таки оказывается.

Де-факто мы видим, что Будапештский меморандум не сработал. Но, тем не менее, я не думаю, что эти разговоры способны эффективно решить существующие проблемы. Это, действительно, тема, которую надо поднимать — вопрос обеспечения безопасности страны в условиях, когда она не является членом никакого военно-политического блока.

Президент, кажется, лишь однажды на Генассамблее ООН вспомнил о Будапештском меморандуме, что он не выполняется.

— Нет никаких международных институтов, которые бы принуждали стороны к тому, чтобы соблюдать существующий договор. Мы не можем пожаловаться ООН.

Нет на сегодняшний день такой системы, которая была бы универсальным арбитром. Поэтому все подобные вопросы решаются путем соотношения силы и интересов. Это реальность международной политики, и та же ООН — не более чем площадка для встреч влиятельных игроков.

Она играла гораздо большую роль, когда была двухблочная система мира — США и СССР, когда они взаимоуравновешивались и нуждались в институте, который был бы арбитром. И на сегодняшний день де-факто нет потребности в ООН.

Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" заявил, что Украине лучше не вмешиваться в ситуацию с референдумом в Турции, поскольку все идет к еще большему обострению отношений между Эрдоганом и Западом в целом.

А политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" спрогнозировал, что Турцию в ближайшее время ожидает "серьезный разлом", при этом президент Эрдоган продолжит закручивать гайки.

Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что возможное присоединение США к минскому процессу не принесет Украине выгоды.