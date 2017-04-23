В Братиславе пройдет конференция глав парламентов стран ЕС

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. В воскресенье в Братиславе открывается двухдневная конференция председателей парламентов стран-членов Евросоюза с участием главы Европарламента Антонио Таяни. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Национального совета Словакии Эва Клиска.

"Свое участие в мероприятии подтвердили 45 зарубежных делегаций, будут присутствовать 29 председателей парламентов и 11 зампредов парламентов, еще 5 делегаций будут представлены руководителями более низкого уровня, всего участвует около 300 человек", — сказала Клиска.

"Одной из важных тем встречи в Братиславе будет создание совместной парламентской группы по контролю за деятельностью полицейской службы ЕС – Европола", — добавила Клиска.

Конференция представляет собой традиционную ежегодную встречу руководителей национальных парламентов государств ЕС, а также стран-кандидатов в члены ЕС и ряда других европейских стран. На сей раз ее участники подведут итоги председательства Словакии в Евросоюзе (вторая половина 2016 года) и обсудят деятельность нынешнего государства-председателя ЕС – Мальты.