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Порошенко приветствовал начало председательства Мальты в Совете ЕС

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Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге назвал главные приоритеты, среди которых незыблемое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция.
Петр Порошенко. Архивное фото
Сайт президента Украины

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал начало председательства Мальты в Совете Европейского союза. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

Французский аналитик, военный эксперт, один из основателей аналитического портала Stratpol Ксавье Моро
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"Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты — незыблемое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", — написал Порошенко.

Напомним, 1 января началось председательство Мальты в Совете Евросоюза.

Ранее сообщалось, что постпреды стран-членов ЕС при Евросоюзе решили, что Эстония будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit.

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