Порошенко приветствовал начало председательства Мальты в Совете ЕС

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал начало председательства Мальты в Совете Европейского союза. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты — незыблемое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", — написал Порошенко.

Напомним, 1 января началось председательство Мальты в Совете Евросоюза.

Ранее сообщалось, что постпреды стран-членов ЕС при Евросоюзе решили, что Эстония будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit.