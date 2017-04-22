наверх
22.04.201720:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция Парижа разогнала демонстрантов слезоточивым газом

    (обновлено: )26
    Согласно информации, примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими.
    Беспорядки в Париже
    REUTERS Eric Gaillard

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая проходит за сутки до первого тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщают очевидцы.

    Последствия перестрелки в центре Парижа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: нападение на полицию в Париже, выборы в Иране

    Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений. Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства.

    Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.

    Ранее сообщалось, что На Северном вокзале в Париже при попытке приблизиться к патрулю жандармов задержан вооруженный ножом мужчина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Перелома в суде
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента