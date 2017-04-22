Полиция Парижа разогнала демонстрантов слезоточивым газом

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая проходит за сутки до первого тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщают очевидцы.

Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений. Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства.

Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.

Ранее сообщалось, что На Северном вокзале в Париже при попытке приблизиться к патрулю жандармов задержан вооруженный ножом мужчина.