Медреформа имеет свой девиз: заплати и умри

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

В начале апреля Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов.

В случае принятия этого законопроекта Верховной Радой, единственное на что могут рассчитывать украинцы, если вдруг заболеют, так это на чудесное исцеление. В противном случае смерть им практически гарантирована. Почему? Да потому что лечить их будет некому, негде, нечем и не за что. Разве что для инвалидов войны есть некоторые "перспективы" относительно средств на лечение, но толку от денег, если врачей не будет?

А теперь по порядку. Что же предлагается в законопроекте? А вот что:

— полностью отказаться от конституционных гарантий предоставления медицинской помощи гражданам Украины. Право на получение такой помощи гарантируется только застрахованным лицам. Именно такой вывод можно сделать, почитав п.1 ст.4 законопроекта;

— застрахованным лицам государство гарантирует полную или частичную оплату услуг только в пределах, предусмотренных неким "государственным гарантированным пакетом". Очевидно, по аналогии с "потребительской корзиной";

— в "государственный гарантированный пакет", который полностью оплачивается государством из… средств, собранных самими застрахованными(!) войдут лишь услуги экстренной медицинской, первичной медицинской помощи и паллитивной медицины;

— этот самый "пакет" не имеет постоянного наполнения. Некий отдельный органы, пока еще не существующий в правовом поле Украины получит право изменять его ежегодно, и вынужден будет согласовывать с Мифином и МОЗ. Именно в такой последовательности!;

— этот "некий орган" получит массу прав и возможностей, связанных, в первую очередь, с распределением денег. Так как будет единственным государственным заказчиком медицинских услуг и лекарственных препаратов в рамках "пакета";

— руководитель этого "органа" получит привилегии и полномочия министра, не будучи таковым формально. Назначать и увольнять его сможет только Кабмин!;

— застрахованные лица мало того, что имеют весьма ограниченный перечень прав, так еще и могут пострадать за нарушения "законодательства в сфере государственного солидарного медицинского страхования"!;

— лечиться застрахованным лицам предстоит… у частных предпринимателей, так как из врачей предполагается сделать ЧП или ФОПы. При этом, застрахованное лицо будет "выбирать" у кого ему получать первичную медицинскую помощь. О том, как именно это сделать технически, если никакого выбора нет в связи с отсутствием врача не то что в шаговой, а в десяти-стокилометровой доступности, законопроект не говорит вообще. Впрочем, ни о какой иной доступности медицинских услуг в нем также ни слова нет;

— специализированную помощь, ту самую, которую государство будет финансировать частично или не будет совсем финансировать можно получить… только получив направление врача, вроде бы оказавшего первичную помощь. Обратиться же за специализированной помощью самостоятельно можно будет лишь в случаях, в которых "согласно законодательству направления врача не требуется". Правда, никакого списка этих самых "требуется/не требуется" в законопроекте нет, и кто их будет составлять — непоятно;

— по всей территории Украины устанавливаются единые тарифы для реимбурсации и оплаты медицинских услуг. При этом, как-то игнорируется тот факт, что стоимость препаратов будет отличаться от региона к региону как минимум на уровень затрат на доставку их туда. То есть производители/продавцы лекарств вынуждены будут завышать стоимость продукции, чтобы не получить убыток вместо дохода. Это приведет к росту цен, абсолютно на все лекарства;

— с целью увеличения коррупции, статья 12 законопроекта позволяет вводить некие "коэффициенты коррекции" для тарифов на медицинские услуги, оплачиваемые государственной страховой компанией;

— контроль в сфере предоставления услуг не предусматривается априори, так как не обозначен единый контролер, а контрольные функции возложены на "центральные органы исполнительной власти, действующие в пределах свой компетенции". То есть все сразу. Что равнозначно "никто". Никто ни за что отвечать не будет в итоге;

— закон планируется ввести в действие с 1 января 2018 года, а реимбурсацию до 31 декабря 2018 года проводить на основании постановлений Кабмина, а уже с 1 января 2019 года — на основании "пакета", утвержденного "органом".

Также "реформой" предусматривается, что услуги по диагностике заболеваний, стационарное лечение, все лекарства, необходимые при стационарном лечении и услуги специалистов будут оплачиваться лишь частично. Обращения к врачам без направления "первички" вообще не будут оплачиваться.

После введения таких норм о диспансеризации можно будет забыть вообще, а украинцев поздравить с первым место в мире по количеству эпидемий: от гриппа до СПИДа, так как нет диагностики — нет возможности предотвратить эпидемию. А если диагностика станет платной, то позволить ее себе смогут лишь единицы.

Так что "медицинскую реформу" можно охарактеризовать очень просто: заплатил страховку — иди умирай.

Как избежать выше описанной реформы, да и иных, столь же смертоносных для граждан реформ? Вариантов не много, а точнее всего два: новый Майдан или новые выборы. При этом желательно помнить, что выборы всегда дешевле и безопаснее. Но только в том случае, если вы хорошо запомнили фамилии, имена и отчества народных депутатов от правящей коалиции, членов Кабмина и президента. А также их лица, и готовы на следующих выборах голосовать за кого угодно, но только не за них. Понятно, что это не панацея, а всего лишь шанс на позитивные изменения. Но шанс на жизнь это, в любом случае, лучше, чем обреченность на смерть. А иных последствий от "медицинской реформы" для большинства украинцев не предвидится.