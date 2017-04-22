Трамп: позиции Ле Пен усиливаются на фоне теракта в Париже

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что теракт в Париже способствует усилению позиции лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"У нее самая сильная позиция касательно границ и касательно того, что произошло во Франции", — заявил глава Белого Дома агентству Ассошиэйтед Пресс. Он также добавил, что тот, кто занимает самую жесткую позицию относительно исламского терроризма и национальных границ, "хорошо выступит на выборах".

Президент также заявил, что он, как и все, делает предсказания относительно победителя. "Все предсказывают, кто победит. Я ничем не отличаюсь от вас", — цитирует агентство слова Трампа.

По словам американского лидера, для него "очень важна" сильная Европа.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, вероятно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.