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    В мире

    На вокзале в Париже задержали вооруженного мужчину - СМИ

    Тема:

    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (124)

    (обновлено: )75
    Согласно информации, на месте инцидента работает бригада кинологов, происшествие спровоцировало панику среди пассажиров. Мужчина не оказал при задержании сопротивления.
    Усиление мер безопасности на Северном вокзале в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. На Северном вокзале в Париже при попытке приблизиться к патрулю жандармов задержан вооруженный ножом мужчина. Об этом сообщает в субботу телеканал BFMTV.

    Последствия перестрелки в центре Парижа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Инцидент произошел накануне первого тура выборов президента Франции и спустя два дня после теракта на Елисейских полях.

    Как передает агентство Рейтер, официальный представитель государственной железнодорожной компании SNCF подтвердил информацию об инциденте. Мужчина, угрожавший стражам порядка ножом, был арестован, в результате происшествия никто не пострадал.

    На месте происшествия работает бригада кинологов, инцидент спровоцировал панику среди пассажиров. Мужчина не оказал при задержании сопротивления.

    На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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