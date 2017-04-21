Атака в Париже: подозреваемый явился в полицию

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости Украина. Подозреваемый властями Бельгии в причастности к теракту на Елисейских полях в Париже явился в отделение полиции бельгийского города Антверпен, передает агентство Франс Пресс.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу.

Ранее официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде сообщил, что французская полиция по ориентировке бельгийских властей разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой на Елисейских полях в Париже.