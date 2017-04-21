Атака на полицейских в Париже носила террористический характер - Олланд

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КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд выступил с первым заявлением после вооруженного нападения на полицейский патруль в центре Парижа, в ходе которого заявил, что, по предварительным данным, оно носило террористический характер.

По его словам, власти убеждены, что речь идет о версии, указывающей на террористический характер нападения. При этом он отметил, что окончательные выводы должно сделать следствие, которое поручено антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа.

Глава государства также сообщил, что в пятницу утром созовет совет безопасности. Олланд выступал по телевидению после оперативного совещания с премьером и главой МВД.

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Глава государства также подтвердил ранее озвученные в СМИ сведения о том, что при перестрелке погиб один полицейский, еще двое ранены, нападавший был нейтрализован, также ранения получила проходившая мимо женщина.