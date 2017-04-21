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    Атака на полицейских в Париже носила террористический характер - Олланд

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    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (120)

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    Президент Франции заявил, что в пятницу утром созовет совет безопасности. По его словам, при перестрелке погиб один полицейский, два ранены. Ранения также получила проходившая мимо женщина.
    Франсуа Олланд
    REUTERS/Stephane Mahe

    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд выступил с первым заявлением после вооруженного нападения на полицейский патруль в центре Парижа, в ходе которого заявил, что, по предварительным данным, оно носило террористический характер.

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    По его словам, власти убеждены, что речь идет о версии, указывающей на террористический характер нападения. При этом он отметил, что окончательные выводы должно сделать следствие, которое поручено антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа.

    Глава государства также сообщил, что в пятницу утром созовет совет безопасности. Олланд выступал по телевидению после оперативного совещания с премьером и главой МВД.

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    Глава государства также подтвердил ранее озвученные в СМИ сведения о том, что при перестрелке погиб один полицейский, еще двое ранены, нападавший был нейтрализован, также ранения получила проходившая мимо женщина.

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