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    Военный вертолет разбился в Греции: есть жертвы

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    Приказом министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса в ВС объявлен трехдневный траур, флаги в частях будут приспущены, сообщили в пресс-службе Минобороны.
    Военный вертолет разбился в Греции
    news247.gr

    АФИНЫ, 19 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Военный вертолет разбился на северо-востоке Греции, четверо военнослужащих погибли, один госпитализирован, в ВС страны объявлен трехдневный траур, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства национальной обороны.

    Утром в среду вертолет сухопутных сил UH-1H, на борту которого были пять человек, выполнял запланированный полет из Ларисы в Козани. Вертолет упал в районе Сарантапору. В ходе поисково-спасательной операции найдены тела четверых военнослужащих, все они опознаны.

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    Это генерал-майор Иоаннис Тзанидакис, полковник бронетанковых войск Фомас Адамос, пилоты армейской авиации – майор Демосфенис Гулас и лейтенант Константинос Хатзис.

    Ранения получила женщина-военнослужащая, она госпитализирована, ее жизнь вне опасности, сообщил Генштаб национальной обороны.

    На место происшествия вылетело руководство Генштаба сухопутных сил, ведется расследование причин аварии.

    Приказом министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса в ВС объявлен трехдневный траур, флаги в частях будут приспущены, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Министр связался с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, премьер-министром Алексисом Ципрасом, лидером парламентской оппозиции Кириакосом Митсотакисом, председателем парламентского комитета по иностранным делам и обороне Костасом Дузинасом.

    Министр национальной обороны Камменос, заместитель министра обороны Димитрис Витсас и начальник Генштаба Эвангелос Апостолакис выразили свои соболезнования семьям погибших военнослужащих.

    Ранее потерпел крушение полицейский вертолет в Турции. Все двенадцать человек погибли.

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