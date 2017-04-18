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    Крушение полицейского вертолета в Турции: выживших нет

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    Вертолет упал в труднодоступной горной местности на высоте 2500 метров. Спасатели добрались туда спустя шесть часов. По разным данным, погибли от 11 до 12 человек.
    В Турции разбился полицейский вертолет
    milliyet.com.tr

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Все двенадцать человек, находившиеся на борту полицейского вертолета, который потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке Турции, погибли, сообщила во вторник администрация провинции.

    При этом изначально турецкие СМИ со ссылкой на местные власти сообщили об 11 погибших.

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    "В результате катастрофы семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа погибли", — говорится в сообщении администрации.

    Ранее администрация губернатора провинции Тунджели сообщила о катастрофе с полицейским вертолетом типа Sikorsky в районе Пюлюмюр, которая произошла в 11.40 — через 10 минут после взлета. Причиной катастрофы, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия.

    Вертолет упал в труднодоступной горной местности на высоте 2500 метров, и спасатели смогли туда добраться только спустя шесть часов. В спасательной операции участвовали три самолета, два вертолета, 43 спасателя и 7 альпинистов.

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