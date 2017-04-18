Крушение полицейского вертолета в Турции: выживших нет

milliyet.com.tr

КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Все двенадцать человек, находившиеся на борту полицейского вертолета, который потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке Турции, погибли, сообщила во вторник администрация провинции.

При этом изначально турецкие СМИ со ссылкой на местные власти сообщили об 11 погибших.

"В результате катастрофы семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа погибли", — говорится в сообщении администрации.

Ранее администрация губернатора провинции Тунджели сообщила о катастрофе с полицейским вертолетом типа Sikorsky в районе Пюлюмюр, которая произошла в 11.40 — через 10 минут после взлета. Причиной катастрофы, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия.

Вертолет упал в труднодоступной горной местности на высоте 2500 метров, и спасатели смогли туда добраться только спустя шесть часов. В спасательной операции участвовали три самолета, два вертолета, 43 спасателя и 7 альпинистов.