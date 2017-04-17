наверх
17.04.201721:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Макрон и Ле Пен увеличили шансы на победу в первом туре выборов

    31422
    Согласно данным проведенного опроса, Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов готовы поддержать 24% избирателей, а Марин Ле Пен – 23%.
    1 / 2
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен увеличили отрыв от потенциальных конкурентов в рейтинге популярности кандидатов на пост президента Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe для издания Express.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Войти в XXI век". Программа Макрона на президентских выборах во Франции

    Согласно результатам исследования, Макрона в первом туре президентских выборов готовы поддержать 24% избирателей, Ле Пен – 23%. По данным компании, политики увеличили число своих сторонников на 0,5% со времени опроса, проведенного на прошлой неделе.

    О поддержке экс-премьера Франции Франсуа Фийона заявили 19,5% респондентов, в пользу главы движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона высказались 18% участников опроса. Это на 0,5% ниже, чем на прошлой неделе, отмечает компания.

    Если во второй тур выйдет Макрон и Ле Пен, то победу в нем избиратели прочат экс-министру экономики. Как показывают результаты опросы, во втором туре при таких обстоятельствах за него готовы проголосовать 62% респондентов, голос в поддержку Ле Пен готовы отдать 38% участников опроса.

    Опрос, участие в котором приняли 1501 человек, проводился с 16 по 17 апреля.

    Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Проститутка в ожидании клиентов.
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Самолет и флаг США
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции