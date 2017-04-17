В Португалии самолет упал на супермаркет, есть жертвы – СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона, сообщает информационный портал Jornal de negocias.

По данным портала, инцидент произошел в понедельник около 12.00 (13.00 по Киеву) в городе Кашкайш. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин.

Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.

На месте происшествия работают 50 сотрудников пожарной службы. От крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в США три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов.