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    В Португалии самолет упал на супермаркет, есть жертвы – СМИ

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    По информации СМИ, малый самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, а его обломки упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили.
    Крушение самолета в Португалии
    RealNews_UK, twitter

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона, сообщает информационный портал Jornal de negocias.

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    По данным портала, инцидент произошел в понедельник около 12.00 (13.00 по Киеву) в городе Кашкайш. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин.

    Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.

    На месте происшествия работают 50 сотрудников пожарной службы. От крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что в США три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов.

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