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    При крушении легкомоторного самолета в США погибли 4 человека

    (обновлено: )6
    Самолет Piper PA46 потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в пяти милях (приблизительно в 8 километрах) от аэропорта Eugene в округе Лейн штата Орегон.
    Крушение легкомоторного самолета Piper PA46 в Орегоне
    @KelseyWattsKPTV

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Орегон, сообщает Fox News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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    По данным FAA, самолет Piper PA46 потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в пяти милях (приблизительно в 8 километрах) от аэропорта Eugene в округе Лейн штата Орегон.

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    Как сообщается, в офис окружного шерифа поступил телефонный звонок о том, что самолет летит на низкой высоте, однако не сообщалось о технических неполадках.

    По информации телеканала, погода была очень ветреная, однако точные причины крушения на данный момент не известны.

    @KelseyWattsKPTV
    Крушение легкомоторного самолета Piper PA46 в Орегоне

    Ранее сообщалось, что в США три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов.

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