При крушении легкомоторного самолета в США погибли 4 человека

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Орегон, сообщает Fox News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По данным FAA, самолет Piper PA46 потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в пяти милях (приблизительно в 8 километрах) от аэропорта Eugene в округе Лейн штата Орегон.

Смотрите также — Крушение Ми-2 под Краматорском: кадры с места аварии

Как сообщается, в офис окружного шерифа поступил телефонный звонок о том, что самолет летит на низкой высоте, однако не сообщалось о технических неполадках.

По информации телеканала, погода была очень ветреная, однако точные причины крушения на данный момент не известны.

@KelseyWattsKPTV Крушение легкомоторного самолета Piper PA46 в Орегоне

Ранее сообщалось, что в США три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов.