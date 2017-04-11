США уверены, что террористы непричастны к химатаке в Идлибе

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США считают, что террористы непричастны к химической атаке в сирийском Идлибе, заявил во вторник официальный представитель американской администрации.
В ходе брифинга журналисты попросили его прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что провокации, подобные ситуации в Идлибе, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска. По его словам, будет опять подброшено некое вещество, а обвинят в его применении снова сирийские официальные власти.
"Мы считаем, что террористы или негосударственные игроки не несут ответственности за конкретную атаку (в Идлибе)", — сказал представитель администрации США.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила ранее о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.
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Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.