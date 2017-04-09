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    Количество погибших при взрыве в Александрии выросло до 17 - Минздрав

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (13)

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    Согласно информации министерства здравоохранения Египта, в результате взрыва у церкви в египетском городе Александрия пострадали 47 человек, 17 погибли.
    Теракт произошел у церкви в Египте
    twitter.com/FoxNews

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате взрыва у церкви в египетском городе Александрия возросло до 17 человек. Об этом сообщает новостной портал "Масрави" со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Египта.

    Видео за мгновение до взрыва в церкви в Египте
    Канал Life channel в Youtube
    Момент смертельного взрыва в церкви Египта

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    Ранее сообщалось о 16 погибших.

    Согласно информации, 47 числятся пострадавшими.

    Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

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