Число погибших от взрыва у церкви в Александрии возросло до 11 - СМИ

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате взрыва у церкви в Александрии возросло до 11 человек, пострадали около сорока человек. Об этом сообщает телеканал "ОН-ТВ" со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.

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Ранее телеканал сообщил, что взрыв был слышен у церкви в городе Александрия. По предварительной информации, подрыв осуществил смертник у входа в церковь. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа в церковь. В противном случае жертв было бы намного больше. В числе погибших – трое полицейских.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал.

Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к ней, прогремел второй взрыв.

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. Погибли 30 человек.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

В воскресенье христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.