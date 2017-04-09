наверх
09.04.201716:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число погибших от взрыва у церкви в Александрии возросло до 11 - СМИ

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (10)

    (обновлено: )359
    Согласно информации египетских СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй - в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал.
    На месте теракта в Александрии
    twitter.com/RT_com/RT_com

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате взрыва у церкви в Александрии возросло до 11 человек, пострадали около сорока человек. Об этом сообщает телеканал "ОН-ТВ" со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.

    Видео за мгновение до взрыва в церкви в Египте
    Канал Life channel в Youtube
    Момент смертельного взрыва в церкви Египта

    Читайте также: Венгры Закарпатья: какие мы сепаратисты, но… посмотрите вокруг

    Ранее телеканал сообщил, что взрыв был слышен у церкви в городе Александрия. По предварительной информации, подрыв осуществил смертник у входа в церковь. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа в церковь. В противном случае жертв было бы намного больше. В числе погибших – трое полицейских.

    Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал.

    Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к ней, прогремел второй взрыв.

    Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. Погибли 30 человек.

    По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

    В воскресенье христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заграничный паспорт
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"