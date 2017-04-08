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    Стихия в Колумбии забрала жизни более 100 детей

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    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (144)

    (обновлено: )2001
    Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек.
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Jaime Saldarriaga

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Не менее 102 детей погибли в Колумбии в результате схода селевого потока, обрушившегося на минувшей неделе на город Мокоа, сообщило национальное управление по рискам катастроф.

    Беспилотник облетел место схода селевого потока в Колумбии
    Канал RT на Youtube
    Масштабный сход селевого потока в Колумбии: кадры с беспилотника

    По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек. Ранее сообщалось о 301 жертве стихии. Еще 332 человека получили ранения. Сейчас родным для захоронения выданы тела 247 погибших.

    Смотрите также: На месте трагедии в Колумбии

    Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца — граждане Испании, Германии и Эквадора.

    Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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