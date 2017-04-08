Стихия в Колумбии забрала жизни более 100 детей

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Не менее 102 детей погибли в Колумбии в результате схода селевого потока, обрушившегося на минувшей неделе на город Мокоа, сообщило национальное управление по рискам катастроф.

По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек. Ранее сообщалось о 301 жертве стихии. Еще 332 человека получили ранения. Сейчас родным для захоронения выданы тела 247 погибших.

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Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца — граждане Испании, Германии и Эквадора.

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.