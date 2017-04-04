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    В мире

    Число жертв стихии в Колумбии превысило 270 человек

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    Катаклизмы в мире: сходе селевого потока в Колумбии (139)

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    Совет министров Колумбии уже объявил чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Оползень в Колумбии

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Органы судебной медицины Колумбии сообщили в понедельник вечером, что число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа достигло 273 человек.

    Беспилотник облетел место схода селевого потока в Колумбии
    Канал RT на Youtube
    Масштабный сход селевого потока в Колумбии: кадры с беспилотника

    Ранее называлась цифра в 262 погибших.

    По сообщению радио Caracol, тела 100 человек уже переданы родственникам для похорон.

    Смотрите фотоленту: Селевой поток в Колумбии: 254 погибших, из них более 40 — дети

    Президент Хуан Мануэль Сантос сообщил, что совет министров страны уже объявил чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.

    На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия уже выделены 40 миллиардов песо (порядка 14 миллионов долларов из специального фонда), сказал Сантос.

    Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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