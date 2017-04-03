Число погибших при сходе селевого потока в Колумбии продолжает расти

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Число погибших при сходе селевого потока в городе Мокоа возросло до 262 человек, сообщает Национальное управление по рискам катастроф Колумбии.

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Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщал о 254 погибших.

Ранения получили также 262 человека. "Наиболее пострадавшие (68 человек) доставлены в медицинские центры Нейвы, Попаяна и Боготы", — говорится в сообщении управления.

Сантос сообщил в понедельник, что объявит чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии в Мокоа, чтобы облегчить восстановление города, отмечает портал Tiempo.

"Я попросил министра обороны Луиса Карлоса Вильегаса, чтобы он принял на себя ответственность стать управляющим по восстановлению Мокоа", — сказал Сантос.

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.