наверх
04.04.201700:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число погибших при сходе селевого потока в Колумбии продолжает расти

    (обновлено: )29
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявит чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии в Мокоа, чтобы облегчить восстановление города.
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Jaime Saldarriaga

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Число погибших при сходе селевого потока в городе Мокоа возросло до 262 человек, сообщает Национальное управление по рискам катастроф Колумбии.

    Смотрите также — Масштабный сход селевого потока в Колумбии: кадры с беспилотника

    Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщал о 254 погибших.

    Ранения получили также 262 человека. "Наиболее пострадавшие (68 человек) доставлены в медицинские центры Нейвы, Попаяна и Боготы", — говорится в сообщении управления.

    Оползень в Колумбии
    REUTERS Jaime Saldarriaga
    Селевой поток в Колумбии: 254 погибших, из них более 40 - дети

    Сантос сообщил в понедельник, что объявит чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии в Мокоа, чтобы облегчить восстановление города, отмечает портал Tiempo.

    "Я попросил министра обороны Луиса Карлоса Вильегаса, чтобы он принял на себя ответственность стать управляющим по восстановлению Мокоа", — сказал Сантос.

    Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...