На месте трагедии в Колумбии

"Это очень грустная цифра", – приводит радио RCN заявление Сантоса.

Ранее сообщалось о 150 погибших. Еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести после прохождения селевого потока по ряду районов города Мокоа.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек. Президент Сантос ввел в стране режим национального стихийного бедствия.

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Сантос находится сейчас в Мокоа. На опубликованных в интернете фотографиях с места трагедии — заполненные грязью улицы города, перевернутые автомашины, повсюду плачущие люди и выносящие детей на руках солдаты.

Власти считают ситуацию в Мокоа беспрецедентной. "Ситуация в Мокоа драматична, мы просим о солидарности всей Колумбии", — написал в Twitter заместитель главы МВД страны Гильермо Ривера.