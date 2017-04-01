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    Количество жертв селевого потока в Колумбии возросло до 127 человек – КК

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    Согласно информации, причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества.
    Скорая в Колумбии
    flickr.com/Hembo Pagi

    КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Количество жертв селевого потока в колумбийском департаменте Путумайо возросло до 127 человек. Об этом сообщил в субботу местный Красный Крест.

    Пожар в Киеве на Петровке
    Pavlo Skala / Facebook
    Пожар возле метро "Петровка"

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    Ранее сообщалось о 112 погибших. По данным Красного креста, еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести.

    Причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.

    В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Мокоа, президент Хуан Мануэль Сантос отправился в пострадавший город, чтобы на месте координировать оказание помощи населению.

    Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек.

    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос прибыл в Мокоа и уже ввел режим национального стихийного бедствия на фоне трагедии для ускорения работ по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим.

    Ранее сообщалось, что в результате массовых протестов в Парагвае против возможного переизбрания президента один человек погиб, как минимум 211 демонстрантов задержаны. Об этом сообщает местное издание ABC.

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