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    Число жертв схода селевого потока в Колумбии приближается к 300

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (141)

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    Совет министров Колумбии уже объявил чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа.
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Jaime Saldarriaga

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа достигло 290 человек, сообщили органы судебной медицины Колумбии.

    На месте трагедии в Колумбии. Видео
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    На месте трагедии в Колумбии

    Ранее называлась цифра в 273 погибших.

    По сообщению радио Caracol, тела 186 погибших уже были опознаны. Из них 144 – несовершеннолетние. По последним данным, 332 человека получили ранения. В городе прервано водоснабжение, без света осталось 80% домов.

    Президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что совет министров страны уже объявил чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.

    На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия уже выделены 40 миллиардов песо (порядка 14 миллионов долларов из специального фонда), сказал Сантос.

    Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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