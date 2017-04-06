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    Число жертв стихии в Колумбии превысило 300 человек

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (142)

    (обновлено: )14
    На данный момент обнаружено уже 301 тело погибших, из них удалось установить личности пока только 173 человек. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что общее число пропавших без вести оценивалось в более чем 450 человек.
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Оползень в Колумбии

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Число погибших в результате мощного селевого потока в колумбийском городе Мокоа превысило 300 человек, сообщил национальный институт судебной медицины.

    Беспилотник облетел место схода селевого потока в Колумбии
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    Ранее сообщалось о 293 погибших и сотнях раненых или пропавших без вести людей.

    По данным ведомства, сейчас обнаружено уже 301 тело погибших. Из них удалось установить личности пока только 173 человек.

    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в свою очередь отметил, что общее число пропавших без вести оценивалось в более чем 450 человек. "По состоянию на утро (среды), 467 человек были заявлены как пропавшие без вести, из них удалось найти 153 человека, 119 — живыми, но, к несчастью, 34 погибли", — приводит канал NTN24 слова Сантоса.

    Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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