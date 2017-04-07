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    Теракт в столице Швеции: один человек умер в больнице, 15 госпитализированы

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (65)

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    По словам главного врача отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохана Братта, пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти – серьезные. Один человек скончался в больнице.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Один человек погиб в больнице и 15 госпитализированы в результате наезда грузовика в центральном Стокгольме, сообщил главный врач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт Радио Швеции.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Per Haljestam
    Теракт в Стокгольме: грузовик врезался в толпу людей в центре города

    В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости протаранил гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о трех погибших и 8 пострадавших.

    "Пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти – серьезные. Один человек скончался в больнице", — сказал он.

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